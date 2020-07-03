بوتين يهنئ نزارباييف بعيد ميلاده الثمانين

سجل الرئيس فلاديمير بوتين تهنئة بالفيديو بمناسبة عيد الميلاد الثمانين لرئيس كازاخستان الأول نور سلطان نزارباييف. وفيه أشاد بوتين بخدمات نزارباييف في مجال تطوير كازاخستان.

وجاء في التهنئة: "أعتز بصدق وأفتخر بصداقتنا طويلة الأمد. منذ اللقاء الأول، ترسخت لدينا علاقات صداقة جيدة حقا تميزت دائما بالانفتاح والثقة المتبادلة والاستعداد، لإيجاد حلول مشتركة لأي قضايا صعبة".

وأشار بوتين إلى أن حكمة نزارباييف وبصيرته الثاقبة، واتزانه وتحليه بروح المسؤولية الهائلة، والحياة الغنية والخبرة الإدارية، نالت اعترافا عالميا شاملا.

وقال بوتين: "لقد اكتسبتم حقا مكانة عالية في بلادكم وروسيا، وفي جميع أنحاء العالم، كرجل دولة بارز وقائد حقيقي".

في 6 يوليو 2020، سيبلغ عمر نزارباييف 80 عاما. ويتم الاحتفال بيوم العاصمة في كازاخستان كذلك في هذا اليوم من كل عام، وهو عطلة رسمية في كازاخستان.

المصدر: تاس