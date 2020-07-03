ترامب يجد شيئا عظيما رغم ارتفاع إصابات كورونا القياسي في الولايات المتحدة

عزا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الارتفاع الحاد في أعداد مصابي فيروس كورونا في بلاده إلى الاختبارات الكبيرة والجيدة جدا معتبرا ذلك أخبارا عظيمة.

وتشهد الولايات المتحدة ارتفاعا كبيرا بأعداد المصابين الجدد بعد أسابيع على خطوات رفع الحجر، حيث كسرت الأعداد 3 أرقام قياسية في آخر أسبوع مسجلة أمس 50 ألف إصابة بحسب إحصائيات "رويترز".



وقال ترامب في تغريدة: "الخبر الأفضل هو تراجع أعداد الوفيات ومعدلاتها وقدرة الشباب على التعافي السريع".

There is a rise in Coronavirus cases because our testing is so massive and so good, far bigger and better than any other country. This is great news, but even better news is that death, and the death rate, is DOWN. Also, younger people, who get better much easier and faster! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 3, 2020