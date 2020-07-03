كورونا.. حاكم تكساس يلزم بالكمامات ويقصر التجمعات على 10 أفراد

أصدر حاكم ولاية تكساس الأمريكية غريغ أبوت أمرا يجعل وضع الكمامة إلزاميا في مناطق الولاية التي يزيد عدد المصابين بفيروس كورونا فيها عن 20 شخصا.

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كما أجاز أبوت للسلطات المحلية قصر التجمعات على عشرة أفراد، حيث ترتفع حالات الإصابة بكورونا والوفيات الناجمة عنها.

وكان أبوت قد قاوم لأكثر من شهرين دعوات من الزعماء المحليين لإجبار الجميع في الولاية على ارتداء الكمامات.

وأعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم الخميس أن إجمالي عدد المصابين بكورونا في البلاد وصل إلى مليونين و679 ألفا و230 شخصا بزيادة 54357 حالة عن الإحصاء السابق.

المصدر: "رويترز"