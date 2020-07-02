ناشط مناهض للصين: على العالم الوقوف في وجه بكين وقانونها الخاص بهونغ كونغ

دعا الناشط ناثان لو، أحد أبرز المدافعين عن الديمقراطية في هونغ كونغ العالم، إلى الوقوف في وجه الرئيس الصيني شي جين بينغ وتقديم حقوق الإنسان على المكاسب المالية.

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وقال لو في حديث لوكالة "رويترز" إن ما تشهده هونغ كونغ يظهر "الاستبداد الحقيقي للصين"، مضيفا أن الاحتجاجات التي شهدتها المدينة "كانت نافذة للعالم حتى يشاهد تسلط السلطات الصينية".

وكان لو أعلن يوم الخميس أنه فر إلى الخارج ردا على فرض بكين لقانون أمني شامل على المدينة.

ويوم الأربعاء دخل قانون الأمن القومي الصيني، حيز التنفيذ.

وانتقدت واشنطن وعواصم غربية أخرى هذا القانون وأعربت عن خشيتها من مصادرته لهامش الحريات والديمقراطية في إقليم هونغ كونغ الذي ظل يتمتع بحكم شبه ذاتي منذ مغادرة البريطانيين له وعودته للصين في سنة 1997.

المصدر: وكالات