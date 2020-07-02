قاض أمريكي يأمر بمصادرة حمولة 4 ناقلات بنزين إيرانية متجهة لفنزويلا

أكدت وزارة العدل الأمريكية، أن قاضي المحكمة الجزئية جيمس بوسبرغ أصدر أمرا بمصادرة أكثر من 1.1 مليون برميل من البنزين محملة في 4 ناقلات إيرانية متجهة إلى فنزويلا.

ويسمح الأمر القضائي للسلطات الأمريكية، وهي خفر السواحل على الأرجح، بمصادرة الوقود.

ورفع مدعون أمريكيون في وقت متأخر من مساء الأربعاء، دعوى لمصادرة البنزين، وذلك في أحدث محاولة من جانب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لزيادة الضغوط الاقتصادية على خصمي الولايات المتحدة إيران وفنزويلا.

وجاء في الدعوى التي نشرتها صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن "المدعين الاتحاديين يستهدفون منع تسليم البنزين الإيراني على متن الناقلات بيلا وبيرينج وباندي ولونا التي ترفع علم ليبيريا".

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وتشير الدعوى إلى أن "أرباح الشحنات تدعم مجموعة كاملة من الأنشطة الإيرانية، ومنها نشر أسلحة الدمار الشامل، ودعم الإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان في الداخل والخارج".

وفشلت إدارة ترامب في إيقاف ناقلات النفط الإيرانية، التي توجهت إلى فنزويلا الشهر الماضي.

المصدر: "رويترز"