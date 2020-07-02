كوريا الجنوبية.. الكشف عن النتائج النهائية للتحقيق في قضية سفاح هواسونغ

كشفت الشرطة الكورية الجنوبية عن نتائج تحقيق أعادت فتحه مع لي تشون-جيه، المتهم بارتكاب سلسلة جرائم قتل واغتصاب شهدتها مدينة هواسونغ في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي.

وخلصت الشرطة إلى أن لي تشون-جيه ارتكب 23 جريمة ومنها 14 جريمة قتل في هواسونغ في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي.

وكشفت الشرطة أن لي تشون جاي الذي يقضي عقوبة السجن المؤبد بعد إدانته بقتل أخت زوجته في 1994، مسؤول عن 23 جريمة قتل، 14 منها في هواسونغ، حيث أظهرت نتائج التحقيق أن لي البالغ 57 عاما قتل 14 امرأة بعد اعتدائه جنسيا على معظمهن، وارتكب الاعتداء الجنسي والسرقة بحق 9 نساء أخريات.

واستهدفت هذه الجرائم التي تعد من أبشع جرائم القتل في التاريخ الحديث لكوريا الجنوبية، نساء تراوحت أعمارهن بين 13 و71 عاما.

وأعادت الشرطة فتح التحقيق في يوليو 2019 بعد تلقيها أدلة جديدة بما في ذلك عن طريق إجراء تحليل الحمض النووي.

واعترف لي بتورطه في 10 جرائم قتل بعد أن أثبت اختبار الحمض النووي أنه المشتبه به الرئيسي في خمس حالات قتل على الأقل.

وتوصلت الشرطة إلى هذه النتائج النهائية بعد مرور 34 عاما منذ أن قتل لي أولى ضحاياه سنة 1986.

المصدر: يونهاب