أول تعليق من شومر وبيلوسي بعد اطلاعهما على اتفاق مزعوم بين روسيا و"طالبان"

أصدر تشاك شومر زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ الأمريكي، ونانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب بيانا عقب اطلاعهما على اتفاق مزعوم بين روسيا وحركة "طالبان" الأفغانية.

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وجاء في البيان: "حماية قوات الجيش هدف أساسي للمخابرات... وأي تقارير عن تهديدات تحدق بجنودنا يجب تتبعها بلا كلل".

وأضاف: "تأتي هذه التقارير في ظل التعامل المتساهل للرئيس مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين عندما يتعلق الأمر بحلف الناتو، ومجموعة السبع، والقرم وأوكرانيا، والتقويض المستمر لنزاهة الانتخابات في بلادنا".

وتابع: "ستتم خدمة قواتنا المسلحة بشكل أفضل حين يقضي الرئيس ترامب وقتا أكبر في قراءة إحاطاته اليومية ووقتا أقل في التخطيط للعروض العسكرية...".

وفي وقت سابق، زعمت "نيويورك تايمز"، نقلا عن مسؤولين في وكالة الاستخبارات الأمريكية لم تذكر أسماءهم، أن الاستخبارات العسكرية الروسية عرضت مكافآت مالية على مسلحين مرتبطين بـ"طالبان"، مقابل تنفيذ هجمات ضد الجنود الأمريكيين في أفغانستان، دون أن تقدم الصحيفة أي دليل يثبت ادعاءاتها هي ومصادرها.

المصدر: RT