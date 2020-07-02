لأول مرة في كوريا الجنوبية.. نجاح عملية زرع رئة لمصابة بكورونا

أعلن مستشفى "سيونغ شيم" التابع لجامعة هالليم في كوريا الجنوبية، أن أطباءه أجروا عملية ناجحة لزرع رئة لمريضة خمسينية كانت تعاني من تليف الرئة جراء إصابتها بفيروس كورونا.

وقال المستشفى إن هذه العملية هي التاسعة من نوعها في العالم، بعد عمليات أجريت لـ6 مرضى في الصين، ومريض في الولايات المتحدة وآخر في النمسا.

وأوضح أن المريضة كانت بحاجة للخضوع للتنفس الاصطناعي عند نقلها إلى مستشفى "سومشيم" في 29 فبراير بسبب إصابتها بكورونا وفي اليوم التالي، تم إخضاعها لجهاز الأكسجة الغشائية خارج الجسم (الإيكمو ECMO).

وبعد تعافيها من فيروس كورونا عانت من التليف الرئوي، وخضعت للعلاج باستخدام تقنية الإيكمو لمدة 112 يوما حتى 20 يونيو في أطول فترة لاستخدام الإيكمو لعلاج مريض بكورونا في العالم، وفقا للمستشفى.

وأكد المستشفى إنجاز عملية زرع الرئة للمريضة حيث تعافت وباتت قادرة على التنفس، وذلك رغم خضوعها لعلاج طويل باستخدام الإيكمو.

وأضاف أن مرضى كورونا، حتى لو كانوا صغارا وسليمين صحيا، قد يخضعون لعملية زرع رئة في حال تسبب الفيروس بالتليف الرئوي لديهم.

المصدر: يونهاب