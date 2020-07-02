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رئيس أبخازيا يعلن عن قرب شمول شروط الجنسية الروسية الميسرة مواطنيه

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رئيس أبخازيا يعلن عن قرب شمول شروط الجنسية الروسية الميسرة مواطنيه
Sputnik
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أعلن الرئيس الأبخازي أصلان بزانيا، أنه سيتاح لمواطنيه الحصول على الجنسية الروسية في أبخازيا بطريقة ميسرة بحلول نهاية العام الجاري.

وأضاف بزانيا للصحفيين في سوخوم اليوم: "يجب تنفيذ هذا البند من الاتفاقية بين أبخازيا وروسيا. لقد مرت أكثر من خمس سنوات منذ توقيع معاهدة الصداقة والشراكة الاستراتيجية مع روسيا، ولكن لم يتم فعل أي شيء في هذا الاتجاه".

وأضاف أنه سيكون بوسع الأبخاز الحصول على الجنسية الروسية، في غضون ستة أشهر.

المصدر: إنترفاكس

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