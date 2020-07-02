جرحى في مواجهات مع قوات الأمن تخللت جنازة مغن إثيوبي

ذكرت وكالة "رويترز"، أن 6 أشخاص أصيبوا اليوم الخميس في صدامات بين قوات الأمن الإثيوبية وحشود حاولت حضور جنازة المغني المشهور هاشالو هونديسا الذي اغتيل في وقت سابق هذا الأسبوع.

ونقلت الوكالة عن شهود عيان أن أفرادا من الجيش والشرطة الاتحادية والشرطة المحلية انتشروا في الشوارع وأن الشرطة تطلق النار في الهواء لمنع الحشود من دخول الإستاد الذي تقام فيه الجنازة في بلدة أمبو.

وحسب إفادات السكان، فإن إطلاق النار استمر بشكل متقطع بعد انتهاء المراسم القصيرة، وقال أحد السكان إنه رأى محتجا مصابا بطلق ناري في ساقه، وذكر آخر أنه رأى 6 مصابين وصلوا للمستشفى، فيما نصبت الشرطة الحواجز وقطعت الطرقات.

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وأظهر بث مباشر أن الأعداد داخل الإستاد كانت محدودة وقال أحد سكان أمبو، إن الشرطة تعيد الناس أدراجهم.

وألقت سانتو ديميسيو ديرو زوجة الفقيد كلمة قصيرة قالت فيها: "هاشالو لم يمت، سيبقى في قلبي وقلوب الملايين في الأورومو للأبد... أطالب بإقامة نصب تذكاري له في أديس أبابا حيث أريق دمه".

ونقل جثمان هونديسا، الذي قتله مسلحون مجهولون الاثنين في العاصمة أديس أبابا لدفنه في كنيسة في بلدته أمبو على مسافة نحو مئة كيلومتر غربي أديس أبابا.

واتهم رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، جهات خارجية بالوقوف خلف الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد عقب مقتل الفنان والتي أودت بحياة أكثر من 80 شخصا.

المصدر: "رويترز"