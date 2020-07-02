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باكستان.. اعتداء وحشي على راقصة في أحد الأعراس (فيديو)

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باكستان.. اعتداء وحشي على راقصة في أحد الأعراس (فيديو)
Reuters
صورة تعبيرية أرشيفية- باكستان
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أثار مقطع فيديو ضجة عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر رجلا يعتدي على راقصة في أحد الأعراس في باكستان بشكل وحشي موجها ركلة قوية إلى صدرها.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الراقصة شابة باكستانية كانت ترتدي زيا تقليديا وهي ترقص في عرس على أنغام موسيقى شعبية، ولكنها تفاجأت بدخول رجل إلى الحفل وركلها على صدرها بقدمه بطريقة قاسية رمتها على الأرض.

ولم توضح وسائل الإعلام مكان أو تاريخ الواقعة بالتحديد، لكن بمجرد نشر الفيديو فقد حظي بردود فعل غاضبة من الجمهور، وطالبوا بمعاقبة الرجل الذي يملك بنية جسدية ضخمة على فعلته المستفزة والأليمة بحق الراقصة.

Pakistani girl gets kicked while dancing

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

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