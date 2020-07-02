باكستان.. اعتداء وحشي على راقصة في أحد الأعراس (فيديو)

أثار مقطع فيديو ضجة عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر رجلا يعتدي على راقصة في أحد الأعراس في باكستان بشكل وحشي موجها ركلة قوية إلى صدرها.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الراقصة شابة باكستانية كانت ترتدي زيا تقليديا وهي ترقص في عرس على أنغام موسيقى شعبية، ولكنها تفاجأت بدخول رجل إلى الحفل وركلها على صدرها بقدمه بطريقة قاسية رمتها على الأرض.

ولم توضح وسائل الإعلام مكان أو تاريخ الواقعة بالتحديد، لكن بمجرد نشر الفيديو فقد حظي بردود فعل غاضبة من الجمهور، وطالبوا بمعاقبة الرجل الذي يملك بنية جسدية ضخمة على فعلته المستفزة والأليمة بحق الراقصة.

Pakistani girl gets kicked while dancing

Perhaps they'd like to take it up with this guy? (who I'm sure would have pretty strong views on the subject)https://t.co/bRtBlETGSt — Pete Smyth (@PJDynamix) June 28, 2020

What would even posses a man to do this 😡😡 scumbag bastard 😡😡 https://t.co/76KiZkOhzs — A girl from belfast ( sophia )🍀🇬🇧🍀 (@sylviamcc123) June 29, 2020

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي