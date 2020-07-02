نشر أول صورة من الحادث الذي تعرض له مجمع نطنز النووي الإيراني
هيئة الطاقة الذرية الإيرانية
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نشرت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية صورة هي الأولى من الحادث الذي تعرضت له وحدة قيد الإنشاء في مفاعل نطنز النووي جنوب طهران صباح اليوم الخميس.
اولین تصویر منتشر شده از حادثه در یکی از سولههای در دست احداث مجتمع غنیسازی شهید احمدیروشن(نطنز)#سازمان_انرژی_اتمی_ايران#دیپلماسی_عمومی و #اطلاع_رسانی#AEOINEWSpic.twitter.com/ptn0yfnVrf— Atomic Energy Organization Of Iran (@aeoinews) July 2, 2020