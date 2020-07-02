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نشر أول صورة من الحادث الذي تعرض له مجمع نطنز النووي الإيراني

نشر أول صورة من الحادث الذي تعرض له مجمع نطنز النووي الإيراني

أخبار العالم

نشر أول صورة من الحادث الذي تعرض له مجمع نطنز النووي الإيراني
هيئة الطاقة الذرية الإيرانية
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نشرت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية صورة هي الأولى من الحادث الذي تعرضت له وحدة قيد الإنشاء في مفاعل نطنز النووي جنوب طهران صباح اليوم الخميس.

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