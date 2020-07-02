إيران.. تحذير من إعادة النظر باستراتيجية المواجهة مع أمريكا وإسرائيل

حذرت وكالة "نور نيوز" المقربة من الحرس الثوري الإيراني من "إعادة النظر باستراتيجية المواجهة" مع أمريكا وإسرائيل، في حال تجاوزتا الخطوط الحمراء، واستهدفتا المصالح القومية الإيرانية.

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وجاء تقرير الوكالة تعليقا على أنباء تداولتها وسائل إعلام إسرائيلية، تفيد بأن الحادث في إحدى وحدات محطة نطنز النووية لتخصيب اليورانيوم صباح اليوم الخميس، وانفجار مخازن الغاز في إحدى منشآت وزارة الدفاع في منطقة بارشين شرق طهران الأحد الماضي، ناجم عن هجمات إلكترونية إسرائيلية.

وقالت الوكالة إن "بعض القادة الأمريكيين والإسرائيليين سعوا خلال الأيام الماضية إلى توجيه ضربة إلى القدرات الدفاعية والنووية الإيرانية، إلى جانب الضغوط السياسية المتواصلة"، مضيفة أنه "ينبغي مراجعة استراتيجيات إيران الحالية في المواجهة وزيادرة قدراتها الرادعة".

وأضافت الوكالة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والمبعوث الأمريكي، براين هوك، أعلنا إلى جانب عدد من المسؤولين الأمنيين والعسكريين، عن نواياهم لتوجيه ضربات إلى المنشآت العسكرية والنووية الإيرانية.

وأشار تقرير "نور نيوز" إلى الضغوط التي تتعرض لها طهران، من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية نتيجة ضغوط أمريكية ودعم أوروبي، مضيفة أن مشروع القرار الأمريكي لتمديد حظر التسلح على إيران، يعد كذلك حلقة جديدة في سلسلة الضغط على إيران.

وختم التقرير بأن "إيران وإلى جانب دفاعها عن مواقفها ومصالحها الوطنية، سعت بذكاء وحكمة حتى الآن للحيلولة دون تعميق الأزمة، وخلق ظروف لا يمكن التنبؤ بها، محذرا من أن طهران ستعيد النظر في استراتيجية المواجهة، وفقا للظروف الجديدة، في حال ظهور أي علامات لتجاوز الدول المعادية وعلى رأسها الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية، للخطوط الحمر للجمهورية الإسلامية، المتمثلة بأمن ومصالح واستقرار إيران".

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ولم تكشف طهران حتى الآن عن نتائج التحقيقات بشأن الانفجار في مخازن الغاز في منطقة بارشين، فيما رفض قائد منطمة الدفاع المدني الإيراني، غلام رضا جلالي، الحديث عن وجود هجوم سيبراني إسرائيلي. من جهتها، قالت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية إنها بدأت تحقيقا في حادثة محطة نطنز النووية لتخصيب اليورانيوم اليوم الخميس.

وكانت وكالة "نور نيوز" كشفت في مايو الماضي عن هجوم سيبراني إسرائيلي تعرضت له منظومة الحواسيب في ميناء رجائي على مياه الخليج جنوب إيران.

المصدر: RT