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حادثة عنصرية جديدة.. ضابط أمريكي يلكم امرأة في وجهها بمطار ميامي (فيديو)

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حادثة عنصرية جديدة.. ضابط أمريكي يلكم امرأة في وجهها بمطار ميامي (فيديو)
Reuters MARIA ALEJANDRA CARDONA
احتجاجات في ميامي على خلفية مقتل جورج فلويد
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انتشر فيديو جديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر ضابطا في الشرطة الأمريكية بمطار ميامي، يلكم امرأة من ذوي البشرة السمراء في وجهها، قبل أن يمسك بها ويدفعها إلى الأرض.

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وظهرت في الفيديو المرأة تجادل ضابطا في مطار ميامي الدولي، حيث سمعت تقول له: "ماذا ستفعل؟" بينما تقترب منه، ليقوم على الفور بتسديد لكمه في وجهها قبل دفعها إلى الأرض واعتقالها.

ويقول الضابط إن المرأة "ضربته بالرأس" بعد تدخل ضابط ثان. 

وقال مدير قسم شرطة ميامي، ألفريدو راميريز: "لقد صدمت وغضبت من الفيديو لقد بدأت على الفور التحقيق وأمرت بإعفاء الضباط المتورطين من الخدمة".

واعتبر أن "مثل هذه الإجراءات تقوض العمل الشاق للشرطة، مؤكدا أن "أي ضابط يتصرف بهذا العبث ستتم مساءلته".

بدوره، قال كارلوس جيمينيز عمدة مقاطعة ميامي بولاية فلوريدا: هذا مروع. إنه استخدام مفرط للقوة وغير ضروري. هذا ليس ما يتم تدريب MiamiDadePD  شرطة ميامي على القيام به".

وتشهد الولايات المتحدة احتجاجات غاضبة ضد "العنصرية" و"السلوك العنيف" للشرطة إزاء "السود"، على خلفية مقتل الشاب جورج فلويد على يد شرطي بوقت سابق في ولاية مينيسوتا الأمريكية.


المصدر: وكالات

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