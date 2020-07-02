عمدة مدينة يوعز بإزالة تماثيل كل الشخصيات الكونفدرالية الأمريكية

أمر ليفار ستوني عمدة مدينة ريتشموند، بتفكيك وإزالة تماثيل كل الشخصيات الكونفدرالية الأمريكية، وذلك بهدف حماية صحة المواطنين.

وأشار العمدة إلى زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ونظام الطوارئ الذي تم فرضه في المدينة.

ووفقا له، يحاول الكثير من المواطنين تفكيك هذه التماثيل بمفردهم، وينظمون اجتماعات عديدة، مما يزيد خطر انتشار عدوى كوفيد-19.

وأضاف العمدة، أنه بالإضافة إلى ذلك، فإن محاولة هدم التماثيل تعرضهم لخطر الإصابة. وربط العمدة قراره، بالحاجة الملحة لحماية حياة وصحة المواطنين.

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في 1 يوليو، تمت إزالة تمثال للجنرال توماس جاكسون، أحد أشهر القادة الكونفدراليين، من كورنيش التماثيل في المدينة.

المصدر: إنترفاكس