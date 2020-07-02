تقرير أممي: متوسط ​​العمر في كوريا الشمالية أقصر بـ11 سنة مقارنة مع الجنوبية

أظهر تقرير أممي أن متوسط العمر المتوقع في كوريا الشمالية أقصر بـ11 سنة مقارنة مع جارتها الجنوبية.

وطبقا للتقرير الذي نشره صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) والرابطة الكورية للسكان والصحة والرعاية اليوم، بلغ متوسط العمر المتوقع في كوريا الشمالية 72 سنة لتحتل المرتبة الـ 118 من بين 198 بلدا في العالم.

ويمثل الرقم أقصر بـ11 سنة مقارنة مع متوسط العمر المتوقع في كوريا الجنوبية(83 سنة، المرتبة التاسعة). وهذا أقصر أيضا من المتوسط العالمي البالغ 73 سنة.

ووصل متوسط معدل النمو السكاني السنوي في كوريا الشمالية في الفترة من 2015 إلى 2020 إلى 0.5%، وهذا أقل من المتوسط العالمي البالغ 1.1%، وأكبر من متوسط كوريا الجنوبية البالغ 0.2%.

وبلغ إجمالي عدد سكان كوريا الشمالية 25.8 مليون نسمة، وهذا يمثل حوالي نصف عدد سكان كوريا الجنوبية (51.3 مليون نسمة).

وسجلت نسبة الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما فأكثر في كوريا الشمالية 9.3% من إجمالي السكان، لتحتل المرتبة الـ 77 في العالم. وهذا أقل بمقدار 6.5 نقطة مئوية مقارنة مع كوريا الجنوبية.

وبلغت نسبة الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 0 و14 عاما، 19.8% في كوريا الشمالية، وهذا أكثر بمقدار 7.3 نقطة مئوية مقارنة مع كوريا الجنوبية.

ووصلت نسبة السكان النشطين اقتصاديا الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عاما، 70.8% في كوريا الشمالية، وهي مقاربة للنسبة في كوريا الجنوبية (71.7%).

المصدر: يونهاب