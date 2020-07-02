بكين تعين أمينا عاما للجنة حماية الأمن القومي في هونغ كونغ

عين مجلس الدولة الصيني اليوم الخميس تشان كووك كي، أمينا عاما للجنة حماية الأمن القومي في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، وذلك بموجب أحكام القانون الجديد للأمن القومي في المدينة.

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وذكرت وكالة "شينخوا" أن تعيين تشان جاء بناء على ترشيح من كاري لام، الرئيسة التنفيذية لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة.

وكان البرلمان الصيني قد أقر الثلاثاء بالإجماع تشريعا جديدا للأمن القومي في هونغ كونغ، وضع بكين في مسار تصادمي مع الولايات المتحدة وبريطانيا وحكومات غربية أخرى، قالت إن القانون يقوض القدر الكبير من الحكم الذاتي الذي حصلت عليه المدينة عند تسليمها للصين عام 1997.

المصدر: "شينخوا"