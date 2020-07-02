عدد الكوريين الشماليين الذين دخلوا الجنوبية في أدنى مستوى منذ 17 عاما

تراجع عدد الكوريين الشماليين الذين لجأوا إلى كوريا الجنوبية إلى أدنى مستوى له في الربع الثاني من هذا العام، وفقا لبيانات وزارة الوحدة بين الكوريتين.

ويعتبر هذا الرقم هو الأدنى منذ عام 2003 عندما بدأت الوزارة جمع البيانات ذات الصلة.

ومقارنة مع الربع الثاني من العام الماضي (320 شخصا)، تراجع العدد بنسبة حوالي 96%.

وكان عدد الكوريين الشماليين الذين لجأوا إلى كوريا الجنوبية قد بلغ 135 شخصا في الربع الأول من هذا العام بتراجع قدره حوالي 41% عن نفس الفترة من العام الماضي (229 شخصا).

وأشار خبراء إلى أن الانخفاض الحاد لعدد المنشقين الكوريين الشماليين في هذا العام يرجع إلى إغلاق المسارات غير الرسمية جراء فيروس كورونا المستجد.

وقال كبير الباحثين بمعهد كوريا للوحدة الوطنية كيم سو-أم إن الكوريين الشماليين لجأوا إلى كوريا الجنوبية عادة بعد عبورهم للحدود بين كوريا الشمالية والصين وانتقالهم إلى لاوس أو تايلاند.

وأضاف أنه "لا يمكن للكوريين الشماليين الراغبين في اللجوء، أن يعبروا الحدود بين كوريا الشمالية والصين حاليا بسبب إغلاقها، وحتى لو عبروا الحدود لا يمكنهم أن ينتقلوا إلى جنوب شرق آسيا عبر أراضي الصين بسبب القيود المفروضة على الحركة في الصين".

المصدر: يونهاب