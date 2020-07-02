إطلاق نار في ولاية كاليفورنيا الأمريكية وأنباء عن 4 جرحى!

أصيب أربعة أشخاص على الأقل في تبادل لإطلاق النار على طريق سريع في أوكلاند بكاليفورنيا. بحسبما أفادت الشرطة المحلية.

وقال منشور شرطي على موقع تويتر "قسم شرطة أوكلاند يساعد دورية كاليفورنيا للطرق السريعة فيما يتعلق بإطلاق النار ... حاليا ، تم الإبلاغ عن أربعة جرحى".

The Oakland Police Department is assisting CHP with a shooting that occurred on E/B 580 Freeway in the area of 106 Ave. At this time 4 victims have been reported injured. Traffic Stopped, please use alternate routes. — Oakland Police Dept. (@oaklandpoliceca) July 1, 2020

لم يتم إعطاء معلومات إضافية عن أسباب إطلاق النار.



في وقت سابق أعلن عن وفاة شخص واحد وإصابة اثنين في إطلاق نار بالقرب من مكتب الأمازون في جاكسونفيل بولاية فلوريدا.

المصدر: RT