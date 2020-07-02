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إطلاق نار في ولاية كاليفورنيا الأمريكية وأنباء عن 4 جرحى!

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إطلاق نار في ولاية كاليفورنيا الأمريكية وأنباء عن 4 جرحى!
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أصيب أربعة أشخاص على الأقل في تبادل لإطلاق النار على طريق سريع في أوكلاند بكاليفورنيا. بحسبما أفادت الشرطة المحلية.

وقال منشور شرطي على موقع تويتر "قسم شرطة أوكلاند يساعد دورية كاليفورنيا للطرق السريعة فيما يتعلق بإطلاق النار ... حاليا ، تم الإبلاغ عن أربعة جرحى".

لم يتم إعطاء معلومات إضافية عن أسباب إطلاق النار.

في وقت سابق أعلن عن وفاة شخص واحد وإصابة اثنين في إطلاق نار بالقرب من مكتب الأمازون في جاكسونفيل بولاية فلوريدا.

المصدر: RT

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