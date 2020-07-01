بومبيو: يجب محاسبة مسربي الأنباء حول "المكافآت الروسية" لطالبان

أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن قناعته بضرورة محاسبة مسربي الأنباء عن "المكافآت الروسية" المزعومة لحركة "طالبان" في أفغانستان لقتل جنود أمريكيين.

وقال بومبيو في حديث لقناة "فوكس نيوز"، يوم الأربعاء، تعليقا على التقارير الإعلامية حول "المكافآت" المذكورة: "لا أعرف من يسرب تلك المعلومات، ولكن عندما تنشرها وسائل الإعلام هذا يحزنني كثيرا، لأنها تعرض أفراد استخباراتنا والعسكريين للخطر".

وأضاف: "هذا خطير وغير شرعي وآمل بأن نحدد من قاموا بذلك ونقدمهم للعدالة".

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وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح بأن المخابرات الأمريكية لم تطلعه على المعلومات عن "المكافآت" المزعومة لأنها كانت تشكك في مصداقيتها.

كما شكك عدد من الأعضاء الجمهوريين في الكونغرس بصحة تلك التقارير بعد إيجاز مع مسؤولين في الإدارة الأمريكية.

من جهة أخرى، وصف الكرملين تقرير صحيفة "نيويورك تايمز" الذي اتهم روسيا بدفع أموال لـ "طالبان" مقابل قتل جنود أمريكيين، بأنه "هراء مطلق".

كما نفت حركة "طالبان" ذاتها صحة المعلومات الواردة في التقرير.

المصدر: فوكس نيوز