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السلطات الفنزويلية تحدد 6 ديسمبر موعدا للانتخابات التشريعية

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السلطات الفنزويلية تحدد 6 ديسمبر موعدا للانتخابات التشريعية
Reuters Manaure Quintero
رئيسة المجلس الوطني الانتخابي في فنزويلا، إينديرا ألفونسو
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أعلن المجلس الوطني الانتخابي في فنزويلا عن إجراء الانتخابات البرلمانية في البلاد يوم 6 ديسمبر المقبل.

وقالت رئيسة المجلس الانتخابي، إينديرا ألفونسو، خلال مؤتمر صحفي لها، يوم الأربعاء، أن الحملة الانتخابية ستستمر من 21 نوفمبر إلى 5 ديسمبر المقبل، ومن المتوقع أن تشارك في الانتخابات 89 حزبا.

وسيتم انتخاب 52% من النواب حسب القوائم الحزبية و48% حسب نظام المقعد الواحد.

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وسيزداد عدد المقاعد في البرلمان من 167 إلى 277 مقعدا.

وستؤدي التشكيلة المقبلة للبرلمان واجباتها خلال الفترة بين 2021 و2026.

يذكر أن الانتخابات البرلمانية الأخيرة، التي جرت في فنزويلا عام 2015، انتهت بفوز تحالف الأحزاب المعارضة تحت مسمى "الطاولة المستديرة للوحدة الديمقراطية" بـ 56.21% من الأصوات (109 مقاعد)، والذي تمكن من انتزاع الأغلبية بالبرلمان من اليساريين بقيادة الرئيس نيكولاس مادورو، حين حصل تحالف "المحور الوطني العظيم" الذي كوّن الحزب الاشتراكي نواته، على 40.92% من الأصوات.

وتراجع تمثيل القوى المؤيدة لمادورو في البرلمان آنذاك من 99 إلى 55 مقعدا.

المصدر: وكالات

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