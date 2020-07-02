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حصيلة وفيات كورونا في البرازيل تتجاوز الـ 60 ألفا

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حصيلة وفيات كورونا في البرازيل تتجاوز الـ 60 ألفا
Reuters Amanda Perobelli
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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيل 1016 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليتجاوز إجمالي عدد الضحايا عتبة الـ 60 ألفا ويصل إلى 60610 حالات.

وسجلت وزارة الصحة البرازيلية أيضا 45482 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الأخير، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى مليون و447 ألفا و523 حالة.

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يذكر أن البرازيل من بين الدول الأكثر تضررا جراء وباء فيروس كورونا، حيث سجلت ثاني أكبر حصيلة للإصابات والوفيات بعد الولايات المتحدة.

ويستمر الفيروس بالانتشار بوتائر متسارعة في البرازيل، حيث تسجل أكثر من 20 ألف إصابة جديدة كل يوم منذ عدة أسابيع. وكثيرا ما تصل المعدلات اليومية للإصابات إلى ما فوق 30 أو حتى 40 ألف إصابة.

المصدر: رويترز

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