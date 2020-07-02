بيلوسي تدعو لفرض عقوبات على روسيا بعد تقارير عن "مكافآت" مزعومة لطالبان

دعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لفرض عقوبات على روسيا "فورا" على خلفية تقارير عن "مكافآت روسية" مزعومة لحركة "طالبان" مقابل قتل قوات أمريكية في أفغانستان.

وقالت بيلوسي في مقابلة مع قناة "إم إس إن بي سي"، اليوم الأربعاء: "علينا أن نفرض عقوبات على روسيا وعلينا أن نقوم بذلك فورا".

وجاءت تصريحات بيلوسي في الوقت الذي قال فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المخابرات الأمريكية لم تطلعه على المعلومات عن "المكافآت" المزعومة لأنها كانت تشكك في مصداقيتها.

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كما شكك عدد من الأعضاء الجمهوريين في الكونغرس بصحة تلك التقارير بعد إيجاز مع مسؤولين في الإدارة الأمريكية.

من جهة أخرى، وصف الكرملين تقرير صحيفة "نيويورك تايمز" الذي اتهم روسيا بدفع أموال لـ "طالبان" مقابل قتل جنود أمريكيين، بأنه "هراء مطلق".

كما نفت حركة "طالبان" ذاتها صحة المعلومات الواردة في التقرير.

المصدر: رويترز