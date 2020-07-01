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الكنيست يسمح لـ "الشاباك" بالمساعدة في التحقيقات الوبائية عبر مراقبة الهواتف

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الكنيست يسمح لـ
AFP GIL COHEN-MAGEN
تدابير احترازية ضد كورونا في إسرائيل
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صادق الكنيست الإسرائيلي يوم الأربعاء، على تفويض جهاز الأمن العام "الشاباك" للمساعدة في التحقيقات الوبائية.

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وسيتاح للجهاز الإسرائيلي رصد تحركات مرضى كورونا والأشخاص الذين خالطوهم من خلال متابعة الهواتف النقالة، وذلك لمدة 3 أسابيع فقط.

وتشهد إسرائيل موجة ثانية من كورونا في ظل ارتفاع معدلات الإصابة التي سبق وأن انخفضت في الأسبوع الثالث من مايو الماضي إلى متوسط 16 حالة يوميا.

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية أعلنت مساء الأربعاء تسجيل حالة وفاة واحدة، و859 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 25 ألفا و574.

المصدر: RT + وكالات

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