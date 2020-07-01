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تركيا تطالب الاتحاد الأوروبي بإضافتها إلى قائمة "الدول الآمنة" للسفر

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تركيا تطالب الاتحاد الأوروبي بإضافتها إلى قائمة
Globallookpress Ohde/face to face
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أعربت تركيا عن خيبة أملها إزاء قرار الاتحاد الأوروبي استثنائها من قائمة "الدول الآمنة" للسفر، وطالبته بـ "تصحيح الخطأ" بأسرع ما يمكن.

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية التركية حامي أقصوي في بيان له، اليوم الأربعاء، إن "الإجراءات التي اتخذتها تركيا لمحاربة فيروس كورونا وجهودها ونجاحها على هذا الصعيد واضحة".

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وأضاف: "ننتظر تصحيحا لهذا الخطأ في ما يخص القيود على السفر المفروضة على مواطنينا بأسرع ما يمكن".

وجاء ذلك ردا على عدم إدراج الاتحاد الأوروبي لتركيا على قائمته "للدول الآمنة" للسفر، إلى جانبه بعض الدول الأخرى، بما فها الولايات المتحدة وروسيا والبرازيل.

يذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في تركيا بلغ أكثر من 200 ألف حالة وحصيلة الوفيات أكثر من 5 آلاف حالة.

المصدر: رويترز

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