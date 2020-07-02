رئيس البنك الدولي: جائحة فيروس كورونا توسع فجوة عدم المساواة

قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، يوم الأربعاء، إن جائحة فيروس كورونا المستجد تفاقم عدم المساواة في أنحاء العالم.

وأضاف ديفيد مالباس متحدثا في ندوة عبر الإنترنت استضافها مجلس الأمريكتين أن الجائحة ألحقت أشد الضرر بأولئك الذين لا تحميهم شبكة للضمان الاجتماعي في الدول النامية.

وتابع قائلا: "بينما أن مشتريات البنوك المركزية في الدول المتقدمة من الأصول يستفيد منها الأشخاص الأكثر ثراء".

وصرح مالباس بأن جائحة فيروس كورونا "كارثة" على العالم النامي وسيكون لها أضرار طويلة الأجل.

كما شدد على أن الناتج الاقتصادي العالمي سيستغرق سنوات حتى يتعافى إلى مستواه قبل الجائحة.

المصدر: رويترز