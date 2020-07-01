بايدن يهدد بمعاقبة الصين في حالة انتخابه رئيسا بسبب قانون هونغ كونغ

هدد جو بايدن المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية، يوم الأربعاء، بفرض عقوبات اقتصادية جديدة على الصين في حالة انتخابه رئيسا للولايات المتحدة.

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ووصف بايدن القانون الأمني الجديد الذي "فرضته" بكين على هونغ كونغ بأنه "ضربة قاتلة" للحرية في هذه المنطقة.

وأضاف بايدن، المتقدم في استطلاعات الرأي على الرئيس الجمهوري دونالد ترامب قبل الانتخابات المقررة في الثالث من نوفمبر، أن بكين "تصرفت دون خوف من عقاب" عندما كشفت النقاب عن قوانين جديدة فرضتها على هونغ كونغ من شأنها أن تجعل عقوبة جرائم الحض على الانفصال وأعمال التخريب والإرهاب والتواطؤ مع قوات أجنبية تصل إلى السجن مدى الحياة.

وقال بايدن في بيان أرسل لـ"رويترز"، إن "قانون الأمن القومي الجديد لبكين، الذي صيغ في سرية ويغطي نطاقا واسعا، يوجه بالفعل ضربة قاتلة للحريات والاستقلالية التي تميز هونج كونج عن باقي الصين".

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وصرح بأنه "سيمنع الشركات الأمريكية من التغاضي عن القمع ودعم دولة المراقبة للحزب الشيوعي الصيني" و"سيفرض عقوبات اقتصادية عاجلة" لو حاولت بكين "إسكات مواطنين أمريكيين وشركات ومؤسسات بسبب ممارستهم حقوقهم الأساسية".

كما تعهد كذلك "باتخاذ خطوات أقوى لمنع الواردات المنتجة من العمل بالسخرة في إقليم شينجيانغ الصيني حيث تُقدر الولايات المتحدة أن أكثر من مليون مسلم يُحتجزون في معسكرات هناك".

وتنفي الصين إساءة معاملة السكان في شينجيانغ، وقالت السلطات في بكين وهونغ كونغ مرارا إن قانون الأمن الجديد يستهدف "مثيري الاضطرابات" وهم قلة ولن يؤثر لا على الحقوق والحريات ولا مصالح المستثمرين.

المصدر: رويترز