نتنياهو يبحث مع المبعوث الأمريكي "قطع إيران عن الموارد وحظر الأسلحة"

بحث المبعوث الخاص الأمريكي لشؤون إيران برايان هوك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية غابي أشكينازي مواجهة إيران ومسألة حظر توريد الأسلحة لها.

وجاء في بيان للخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن هوك ونتنياهو بحثا أمس 30 يونيو "الجهود المشتركة لمواجهة النشاط العدائي الإيراني في المنطقة وقطعها عن الموارد التي تحتاجها لدعم الإرهاب وتمويل أتباعها".

إقرأ المزيد

بالإضافة إلى ذلك بحث الجانبان مسألة تمديد الحظر على توريد الأسلحة لإيران، الذي ينتهي سريانه 18 أكتوبر المقبل.

وأكد بيان الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة وإسرائيل "تعتزمان منع رفع القيود عن توريد الأسلحة لإيران".

المصدر: نوفوستي