 
مباشر

طهران ترد على تصريح هوك بشأن إمكانية لجوء واشنطن إلى الخيار العسكري ضد إيران

أخبار العالم

طهران ترد على تصريح هوك بشأن إمكانية لجوء واشنطن إلى الخيار العسكري ضد إيران
AFP DON EMMERT
العلمان الإيراني والأمريكي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o7xp

قالت الخارجية الإيرانية ردا على المبعوث الأمريكي براين هوك وحديثه عن الخيار العسكري ضد طهران، إن هذا خيار "قد تعفن وأكل عليه الدهر لسنوات على طاولة الرؤساء الأمريكيين".

إقرأ المزيد
هوك: الخيار العسكري دائما قيد النظر لمنع إيران من امتلاك
هوك: الخيار العسكري دائما قيد النظر لمنع إيران من امتلاك "النووي"

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، إن بلاده ماضية في مشروع تعزيز بنيتها الدفاعية طالما يتحدث الأمريكيون عن الخيار العسكري ويؤخرون انسحابهم من المنطقة.

وأضاف أن "تعزيز البنية الدفاعية حق من حقوق إيران البديهية للدفاع عن مصالحها الوطنية".

وانتقد موسوي زيارة هوك إلى المنطقة، قائلا إنها ترمي إلى "بث التفرقة وتصريحاته لا قيمة لها ولا أساس، وهي مرفوضة".

ولفت إلى أن "بعض دول المنطقة تستخدم السلاح الأمريكي ضد شعوب اليمن وفلسطين والعراق وسوريا".

وكان هوك أكد في تصريحات للقناة 13 التلفزيونية الإسرائيلية يوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة تنظر في إمكانية استخدام القوة العسكرية ضد طهران كوسيلة لمنعها من امتلاك السلاح النووي.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا