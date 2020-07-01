طهران ترد على تصريح هوك بشأن إمكانية لجوء واشنطن إلى الخيار العسكري ضد إيران

قالت الخارجية الإيرانية ردا على المبعوث الأمريكي براين هوك وحديثه عن الخيار العسكري ضد طهران، إن هذا خيار "قد تعفن وأكل عليه الدهر لسنوات على طاولة الرؤساء الأمريكيين".

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وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، إن بلاده ماضية في مشروع تعزيز بنيتها الدفاعية طالما يتحدث الأمريكيون عن الخيار العسكري ويؤخرون انسحابهم من المنطقة.

وأضاف أن "تعزيز البنية الدفاعية حق من حقوق إيران البديهية للدفاع عن مصالحها الوطنية".

وانتقد موسوي زيارة هوك إلى المنطقة، قائلا إنها ترمي إلى "بث التفرقة وتصريحاته لا قيمة لها ولا أساس، وهي مرفوضة".

ولفت إلى أن "بعض دول المنطقة تستخدم السلاح الأمريكي ضد شعوب اليمن وفلسطين والعراق وسوريا".

وكان هوك أكد في تصريحات للقناة 13 التلفزيونية الإسرائيلية يوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة تنظر في إمكانية استخدام القوة العسكرية ضد طهران كوسيلة لمنعها من امتلاك السلاح النووي.

المصدر: RT