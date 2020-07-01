"فوكس نيوز" تفصل أحد مقدميها بسبب تحرشه بزميله جنسيا

أبعدت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية إد هنري، أحد مقدمي برامجها الإخبارية، عن العمل نتيجة تحقيق داخلي فتحته الشبكة في قضية تحرش جنسي بأحد زملائه.

وقالت القناة إن مديرها العام سوزانا سكوت ورئيس شبكة "فوسز نيوز" جي يوليس، أبلغا في رسالة الموظفين بإقالة هنري صباح الأربعاء.

وأوضحا في الرسالة أن إدارة القناة تلقت شكوى ضد هنري تقدم بها أحد الموظفين السابقين في القناة اتهم فيها هنري بأنه تحرش به جنسيا أثناء العمل قبل عدة سنوات.

بعد ذلك استعانت إدارة القناة بشركة محاماة وكلفتها بإجراء تحقيق مستقل في القضية.

وأضاف سكوت ويوليس في رسالتهما: "في اليوم نفسه تم تعليق عمل إد، وإيقافه عن العمل على الهواء على ذمة التحقيق. وبناء على نتائج التحقيق تم فصل إد".

وليست هذه هي السابقة الأولى التي أقيل فيها صحفي يتعاون مع "فوكس نيوز" على خلفية اتهامه بالتحرش الجنسي في مكان العمل. وفي العام 2017، أعلنت شركة "تونتي فرست سينتشوري فوكس" 21 Century Fox التابعة لشبكة "فوكس نيوز"، إقالة "نجم" القناة المقدم والمعلق السياسي البارز بيل أوريلي، بسبب تورطه في فضيحة تحرش بنساء.

المصدر: نوفوستي