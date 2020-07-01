تركيا.. حصيلة إصابات كورونا تتجاوز الـ 200 ألف حالة

أفادت بيانات وزارة الصحة التركية بأن الحصيلة الإجمالية للمصابين بفيروس كورونا في البلاد تجاوزت الـ 200 ألف حالة.

وأعلنت الوزارة اليوم الأربعاء عن تسجيل 1192 حالة إصابة جديدة، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 201 ألف و98 حالة.

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وسجلت الوزارة أيضا 19 حالة وفاة جديدة خلال اليوم الأخير، ليصل إجمالي عدد ضحايا الفيروس إلى 5150 شخصا.

وبلغ عدد المصابين داخل غرف العناية المركزة 1035 شخصا، 362 منهم على أجهزة التنفس الاصطناعي.

ووصل عدد المتعافين من الفيروس إلى 175 ألفا و422 شخصا، ما يشكل 87% من إجمالي المصابين.

المصدر: وكالات