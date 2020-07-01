إيطاليا.. 21 حالة وفاة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية أن 21 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد تم تسجيلها في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات بكورونا في إيطاليا 34788 حالة.

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وكانت إيطاليا أعلنت، يوم الاثنين، 6 وفيات جديدة بكورونا وهي أدنى حصيلة للوفيات بالفيروس في البلاد منذ الأول من مارس الماضي.

وجاء في بيان للوزارة، اليوم الأربعاء، أن حصيلة الإصابات بالفيروس في إيطاليا منذ بداية الجائحة بلغت 240760، بعد تسجيل 187 إصابة جديدة منذ يوم الثلاثاء. وذكر البيان أن هذه الإحصاءات تشمل حالات الوفاة وكذلك حالات الشفاء من العدوى، والتي ازداد عددها، منذ يوم الأمس، بـ 469 حالة، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد 190717.

واعتبارا من اليوم، سمحت إيطاليا، بناء على قرار اتخذه الاتحاد الأوروبي في وقت سابق، بتنقل المواطنين من وإلى 14 دولة خارج منطقة شنغن، أما التنقل الحر مع بلدان المنطقة وكذلك بريطانيا، فيبقى ساريا منذ 3 يونيو الماضي.

المصدر: تاس