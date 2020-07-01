الإصابات بكورونا عالميا تتجاوز 10 مليون والوفيات 511028

أشار أحدث إحصاء نشرته وكالة "رويترز" يوم الأربعاء، إلى أن أكثر من 10.5 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، كما أن أكثر من 516 ألف شخص توفوا جراء "كوفيد-19".

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دولة ومنطقة منذ اكتشاف أول حالات في الصين في ديسمبر عام 2019.

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 127314 حالة وفاة ومليونين و653783 حالة إصابة.

وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة 59594 حالة وفاة ومليون و 402041 حالة إصابة.

وجاءت روسيا في المركز الثالث مسجلة 654405 حالات و9536 حالة وفاة.

المصدر: رويترز