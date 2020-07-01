بومبيو يحث تركيا على عدم تغيير وضع "آيا صوفيا" كمتحف

حثت الولايات المتحدة الحكومة التركية على مواصلة الحفاظ على وضع آيا صوفيا في اسطنبول كمتحف.

وجاء ذلك في رد على مقترح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتحويل المبنى المصنف ضمن مواقع التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) إلى مسجد مرة أخرى.

وقال وزير الخارجية مايك بومبيو في بيان يوم الأربعاء: "نحث حكومة تركيا على مواصلة الحفاظ على آيا صوفيا كمتحف.. كنموذج لالتزامها باحترام العقائد والتاريخ المتنوع الذي أضاف لجمهورية تركيا وضمان أن يظل المبنى مفتوحا للجميع".

وكان الرئيس التركي قد أثار جدلا، بعد أن ظهر في متحف آيا صوفيا بالذكرى 567 لفتح اسطنبول وقرأ سورة الفتح، ثم أعلن عن اتخاذ خطوات من أجل إعادة فتحه للعبادة مرة أخرى.

وقال أردوغان حينها إن الشعب التركي هو من سيحدد مصير "آيا صوفيا"، مضيفا أنه "من الممكن أن يجري السياح زيارات لآيا صوفيا بصفته مسجدا، مثله مثل السلطان أحمد. ستتم إقامة الصلاة في آيا صوفيا، وقراءة سورة الفتح. والقرار سيصدر عن شعبنا العزيز".

وأثارت هذه التصريحات جدلا مع أثينا، لكن أردوغان شدد على أن "موضوع آيا صوفيا موضوع حقوقي، وتوجد مؤسسات تتخذ القرارات وتنفذها".

جدير بالذكر أن البرلمان التركي رفض مقترح تحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد، حيث صوت نواب العدالة والتنمية بالرفض، على المقترح الذي تقدم به "حزب الخير" الذي طالب بتحويل المتحف إلى مسجد وفتحه للصلاة.

​ويعد متحف آيا صوفيا، الذي كان كاتدرائية في السابق، من النصب التذكارية التي تمثل العمارة البيزنطية، وتم بناؤه بين عامي 532 و537 بتوجيه من الإمبراطور جستنيان، الذي قرر تكريس مجد القسطنطينية.

المصدر: وكالات