بومبيو: علينا أن نتحاور أكثر مع روسيا لكن البت في دعوتها لقمة G7 يعود للرئيس ترامب

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن القرار بشأن دعوة روسيا لحضور قمة G7 المرتقبة يعود إلى الرئيس الأمريكي، قائلا في الوقت نفسه إنه يجب على بلاده أن "تتحاور أكثر مع الروس".

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وقال بومبيو، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: "فيما يتعلق بروسيا وG7.. عندما كانوا (روسيا) بداخلها كانوا يجلبون المشاكل، وهم الآن خارجها لكنهم لا يزالون يمثلون خطرا علينا. يجب علينا أن نتحاور مع الروس. الرئيس هو الذي يقرر من هم الذين سيكونون ضيوفا في القمة، القرار يعود له وأنا بالطبع سأترك له البت في الأمر، غير أنني واثق بأن علينا أن نتواصل أكثر مع روسيا".

وذكر بومبيو، من باب المثال، المحادثات التي أجرتها الولايات المتحدة وروسيا في فيينا مؤخرا حول قضايا الاستقرار الاستراتيجي.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن، الشهر الماضي، عن نيته دعوة روسيا ودولا أخرى إلى قمة مجموعة "السبع الكبار" (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، كندا، اليابان)، التي تستضيفها الولايات المتحدة هذه السنة.

وقررت مجموعة "الثماني الكبار" (G8)، في العام 2014، تعليق مشاركة روسيا في لقاءاتها ردا على ما وصفته بقية دول المجموعة بانتهاك سيادة أوكرانيا من قبل روسيا عن طريق "ضم" شبه جزيرة القرم والدعم المقدم من موسكو لـ "الانفصاليين" في منطقة دونباس بجنوب شرق أوكرانيا.

وأشارت موسكو مرارا إلى أن عودة القرم إلى الوطن الأم روسيا جرى بناء على نتائج استفتاء شعبي نظم في شبه الجزيرة في مارس 2014. كما نفت موسكو، وعلى مستويات عدة، تدخلها في النزاع المسلح في دونباس.

المصدر: نوفوستي