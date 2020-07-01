لندن: بريطانيا ما زالت تعتقد أنه بالإمكان الوصول إلى اتفاق للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي

قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، يوم الأربعاء، إن بلاده ما زالت تعتقد بإمكانية الوصول إلى اتفاقية للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي.

وكرر المتحدث باسم رئيس الوزراء القول إن لندن مستعدة للرحيل بدون اتفاق، مؤكدا في الوقت نفسه: "نعتقد أنه يمكن الوصول إلى اتفاقية للتجارة الحرة".

وتابع قائلا: "لكن نحن أيضا واضحون جدا في أننا سنكون على استعداد لأي من الاحتمالين في نهاية العام.. سواء كانت اتفاقية للتجارة الحرة أو أن يكون لدينا علاقة تجارية على أساس نفس الشروط الممنوحة حاليا لأستراليا".

المصدر: رويترز