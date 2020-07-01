عالمة في جامعة أكسفورد: لاحظنا استجابة مناعية مرجوة أثناء اختبار لقاح كورونا

قالت سارة غيلبرت، وهي عالمة تقود جهود تطوير لقاح جامعة أكسفورد ضد فيروس كورونا، إن الفريق العلمي لاحظ "الاستجابة المناعية المرجوة" أثناء الاختبارات التي دخلت مرحلتها الثالثة.

إقرأ المزيد

وفي حديثها أمام البرلمان اليوم الأربعاء، قالت غيلبرت التي تدرّس علم اللقاحات بالجامعة، إن 8000 متطوع أخذوا لقاح AZD1222 الذي تم ترخيصه لشركة "أسترازينيكا"، في المرحلة الثالثة من الاختبارات.

وأضافت أنها لن تقدم تاريخا محددا يكون فيه اللقاح جاهزا، لافتة إلى أن ذلك يعتمد على نتائج الاختبارات.

وكانت منظمة الصحة العالمية، أفادت بأن لقاح شركة "أسترازينيكا" البريطانية المرشح ضد فيروس كورونا هو "على الأرجح" اللقاح الرائد والأكثر تقدما في العالم حاليا.

وأوضحت كبيرة علماء المنظمة، سمية سواميناثان، أن لقاح شركة "مودرنا" مرشح أيضا، مضيفة أنه "ليس بعيدا" عن مرحلة التقدم التي وصل إليها لقاح شركة "أسترازينيكا".

المصدر: RT + وكالات