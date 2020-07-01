سفر مجاني من المطار للمقيمين العائدين إلى الإمارات

تعهّدت شركة ماستركارد العالمية، بتوفير 120 ألف رحلة مجانية بالسيارات إلى أولئك الذين يساهمون بدعم مجتمعاتهم بكل السبل الممكنة على امتداد مناطق الشرق الأوسط وإفريقيا.

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وأطلقت هذه الشركة، المتخصصة بإصدار البطاقات المصرفية في كافة أنحاء العالم، مبادرتها هذه بالشراكة مع شركة "أوبر" المتخصصة بنقل الركاب.

وستنطلق أولى هذه المبادرات في دولة الإمارات عبر توفير نقل مجاني بالسيارات للمقيمين العائدين إلى الدولة بعد انتظارهم لعدة أشهر في الخارج بسبب قيود السفر التي فرضتها جائحة كوفيد-19.

وعند الوصول إلى الدولة، يمكن للمقيمين استخدام قسيمة محددة واختيار أو إضافة بطاقة ماستركارد كوسيلة الدفع الخاصة بهم.

وسيتم إطلاق مبادرات أخرى في المنطقة خلال الأشهر المقبلة، بحيث يتم تصميم كل منها لتنسجم خصيصا مع احتياجات المستهلكين في كل دولة.

وتوظف "أوبر" إمكاناتها التقنية الكبيرة لجعل شبكتها الواسعة من السائقين متاحة في مختلف المدن لضمان تجربة تنقل آمنة وعالية الكفاءة لجميع العملاء.

وكانت الشركة قد أطلعت سائقيها على كافة الإجراءات الصحية الاحترازية الواجب الالتزام بها للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بالتزامن مع تكفلها بسداد تكاليف شراء الكمامات والمعقمات.

المصدر: "البيان"