ترامب يبدي غضبا متزايدا من الصين

أعرب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الثلاثاء، عن أنه في حالة "غضب متزايد" حيال الصين، على خلفية تجرع خسائر مفجعة بسبب جائحة كورونا في بلاده والعالم.

وكتب ترامب على "تويتر": "عندما أرى الوباء وقد أماط عن وجهه القبيح حول العالم، بما في ذلك الأضرار التي لحقت بالولايات المتحدة، ينتابني الغضب أكثر فأكثر حيال الصين".





As I watch the Pandemic spread its ugly face all across the world, including the tremendous damage it has done to the USA, I become more and more angry at China. People can see it, and I can feel it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 30, 2020

يأتي ذلك في وقت حذّر فيه كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي بأن حصيلة الإصابات اليومية بكوفيد-19 البالغة حاليا 40 ألفا قد ترتفع إلى 100 ألف ما لم تتّخذ تدابير جديدة لاحتواء الجائحة.



وقال فاوتشي خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ "لن أفاجأ ببلوغنا مئة ألف إصابة في اليوم إن لم نعكس التوجه".

وأقر مسؤولو الصحّة الأميركيون، بأنهم لا يسيطرون على الوباء بـ"الكامل"، مبدين خشيتهم من حدوث تفش أكبر في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجدّ في الأسابيع المقبلة.

وتعتبر إدارة ترامب أن الصين أخفت حجم الوباء وشدته، وهو الأمر الذي سمح بنظرها للفيروس بالانتشار بشكل أسهل حول العالم.



المصدر: RT