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جمهوريون بمجلس الشيوخ يشككون في التقارير عن "المكافآت الروسية لطالبان"

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جمهوريون بمجلس الشيوخ يشككون في التقارير عن
Globallookpress Jonathan Carlile
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شكك عدد من كبار الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي، في صحة التقارير عن "المكافآت الروسية" المزعومة لحركة "طالبان" في أفغانستان.

وفي أعقاب إيجاز مع مسؤولين في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، قال السيناتور جوني إرنست إنه لم يتم تقديم أي تأكيد لصحة التقارير.

من جهته، أشار السيناتور تود يانغ إلى أن الصحيفتين "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست" اللتين نقلتا تلك المعلومات استندتا إلى "معطيات غير مؤكدة وغير متكاملة".

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كما أعرب رئيس لجنة شؤون القوات المسلحة، السيناتور جيمس إينهوف عن قناعته بأن الرئيس دونالد ترامب لم يكن على علم بتلك المعلومات.

يذكر أن بعض وسائل الإعلام نشرت تقارير، ادعت فيها بأن روسيا قدمت "مكافآت" لعناصر حركة "طالبان" مقابل قتل عسكريين أمريكيين في أفغانستان.

ووصف الكرملين تلك المعلومات بأنها "هراء مطلق"، بينما اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تلك التقارير "مفبركة".

كما نفت حركة "طالبان" صحة المعلومات.

المصدر: رويترز

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