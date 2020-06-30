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فاوتشي: حصول الولايات المتحدة على لقاح كورونا غير مضمون والتفشي قد يتفاقم كثيرا

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فاوتشي: حصول الولايات المتحدة على لقاح كورونا غير مضمون والتفشي قد يتفاقم كثيرا
Reuters JAS
الدكتور أنطوني فاوتشي خبير الأمراض المعدية
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قال الدكتور أنطوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في الإدارة الأمريكية، إن الولايات المتحدة يجب ألا ترتكن إلى إمكانية الحصول على لقاح آمن وفعال لـ"كوفيد-19".

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وحذر الخبير من أن الزيادة اليومية الكبيرة في عدد الحالات يمكن أن تصل إلى أكثر من الضعف إذا لم يتخذ الأمريكيون خطوات للسيطرة على الفيروس.

وقال في حديثه للجنة في مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الثلاثاء: "من المهم للغاية أن تكون هناك لقاحات آمنة وفعالة في متناول الجميع في هذه البلاد"، ولكنه حذر من أنه "لا يوجد ضمان لحصولنا على لقاح آمن وفعال".

وحث الأمريكيين على اتباع التوجيهات الخاصة بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، محذرا من أن الزيادة اليومية في عدد حالات الإصابة التي تصل حاليا إلى نحو 40000 حالة جديدة قد تصل إلى 100000 حالة إذا لم يكن هناك تغيير في السلوك.

وأضاف "أنا قلق للغاية إزاء إمكانية أن يصبح التفشي سيئا للغاية".

وتسجل كاليفورنيا وتكساس وعدة ولايات أخرى زيادة قياسية في عدد حالات الإصابة بالمرض، ما أدى إلى إعادة تقييم متأنية لجهود احتوائه وزاد أهمية عشرات اللقاحات المحتملة الجاري تطويرها بسرعة غير مسبوقة.

المصدر: "رويترز"

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