الخارجية الأمريكية: بومبيو أجرى اتصالا مع أحد زعماء "طالبان"

أفاد بيان للخارجية الأمريكية بأن مايك بومبيو أجرى أمس الاثنين اتصالا عبر الفيديو بالملا باردار، أحد زعماء حركة "طالبان" الأفغانية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس في بيان إن "وزير الخارجية مايك بومبيو اتصل عبر الفيديو يوم أمس بزعيم حركة طالبان وكبير مفاوضيها الملا باردار لبحث تطبيق الاتفاقية بين الولايات المتحدة والحركة".

وأضاف البيان أن بومبيو شدد على ضرورة أن تمتثل الحركت لالتزاماتها، بما في ذلك عدم الاعتداء على الأمريكيين.

يتبع..