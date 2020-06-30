 
مباشر
عاجل
السودان.. مقتل مواطن في أم درمان بطلق ناري (صورة)

إيران..إصابة 3 أضخاص على الأقل في انفجار بمركز طبي شمال طهران (صورة + فيديو)

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o7pb

أفاد مراسل RT في إيران، يوم الثلاثاء، بأن دوي انفجار سمع شمال العاصمة طهران، مشيرا إلى تصاعد أعمدة الدخان في منطقة الانفجار.

وقالت وكالة "إيسنا" الإيرانية ن الانفجار، الذي لا يعرف سببه حاليا وقع في منطقة تجريش.

وأشارت مواقع إيرانية إلى أن انفجارات وقعت في مركز "سينا أطهر" الطبي في في شارع شريعتي قرب منطقة تجريش شمال العاصمة طهران.

وأفادت بأن الانفجارات تتسبب في تدمير جزئي في بعض المباني المجاورة وتحطم النوافذ.

وأغلقت السلطات شارع شريعتي نتيجة الانفجارات، فيما أفادت إطفائية طهران باحتمال تجدد الانفجارات نتيجة وجود كبسولات أوكسيجين في المركز الطبي.

وصرح رئيس مركز الطوارئ الإيراني بأن ثلاثة أشخاص على الأقل أصيبوا في الانفجار الذي وقع في الطابق تحت الأرضي بالمركز العلاجي، موضحا إلى أنه من المحتمل أن يكون الحادث ناجما عن انفجارات في كبسولات الغاز.

إيران..إصابة 3 أضخاص على الأقل في انفجار بمركز طبي شمال طهران (صورة + فيديو)

المصدر: RT + وسائل إعلام إيرانية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا