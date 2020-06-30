إيران..إصابة 3 أضخاص على الأقل في انفجار بمركز طبي شمال طهران (صورة + فيديو)

أفاد مراسل RT في إيران، يوم الثلاثاء، بأن دوي انفجار سمع شمال العاصمة طهران، مشيرا إلى تصاعد أعمدة الدخان في منطقة الانفجار.

وقالت وكالة "إيسنا" الإيرانية ن الانفجار، الذي لا يعرف سببه حاليا وقع في منطقة تجريش.

وأشارت مواقع إيرانية إلى أن انفجارات وقعت في مركز "سينا أطهر" الطبي في في شارع شريعتي قرب منطقة تجريش شمال العاصمة طهران.

وأفادت بأن الانفجارات تتسبب في تدمير جزئي في بعض المباني المجاورة وتحطم النوافذ.

وأغلقت السلطات شارع شريعتي نتيجة الانفجارات، فيما أفادت إطفائية طهران باحتمال تجدد الانفجارات نتيجة وجود كبسولات أوكسيجين في المركز الطبي.

وصرح رئيس مركز الطوارئ الإيراني بأن ثلاثة أشخاص على الأقل أصيبوا في الانفجار الذي وقع في الطابق تحت الأرضي بالمركز العلاجي، موضحا إلى أنه من المحتمل أن يكون الحادث ناجما عن انفجارات في كبسولات الغاز.

فيديو من تويتر للانفجار الذي تقول المعلومات الأولية إنه في منطقة تجريش pic.twitter.com/IPWzwbJI0J — جاده إيران (@jadehiran) June 30, 2020

شنیده شدن صدای انفجار در شمال تهران



در اثر این انفجار که منشا آن مشخص نیست، منطقه #تجریش را دود فراگرفته است. pic.twitter.com/rlHG1NJW9q — Amjad Abdi (@amjad_abdi88) June 30, 2020

المصدر: RT + وسائل إعلام إيرانية