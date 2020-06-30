 
مباشر
عاجل
السودان.. مقتل مواطن في أم درمان بطلق ناري (صورة)

واشنطن تدين تشريع بكين للأمن القومي في هونغ كونغ وتتوعد بإجراءات قاسية

أخبار العالم

واشنطن تدين تشريع بكين للأمن القومي في هونغ كونغ وتتوعد بإجراءات قاسية
Reuters JK
العلمان الصيني والأمريكي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o7oo

دانت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، إقرار الصين تشريعا جديدا للأمن القومي في هونغ كونغ، وقالت إن هذه الخطوة "تنتهك" التزامات بكين الدولية.

وقال جون أوليوت، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إن إجراءات قاسية ستفرض "ضد أولئك الذين خنقوا حرية واستقلالية هونغ كونغ"، مضيفا أن سلطات بلاده "تحث بكين على التراجع عن مسارها فورا".

وكشفت بكين اليوم الثلاثاء عن التشريع الجديد، متعهدة بعقوبات صارمة على جرائم السعي للانفصال والتخريب تصل إلى السجن مدى الحياة.

ومن المتوقع أن تثير تفاصيل التشريع التوتر مع الولايات المتحدة وبريطانيا وحكومات غربية أخرى تخشى من أن يتسبب القانون في تقليص الحريات في المدينة التي تعد مركزا ماليا عالميا.

وتقول بكين إن القانون ضروري للتصدي لمساعي الانفصال والتخريب والإرهاب والتواطؤ مع قوى أجنبية، وذلك عقب احتجاجات مناهضة للحكومة تصاعدت في يونيو العام الماضي وهوت بالمدينة في أكبر أزماتها خلال عقود.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا