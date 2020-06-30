السلطة القضائية الإيرانية تعلق على إعلان الإنتربول بخصوص ترامب

رفضت السلطة القضائية الإيرانية إعلان الشرطة الدولية، الإنتربول، عدم النظر بطلبها اعتقال الرئيس الأمريكي ترامب بتهمة مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس السابق، لكون ذلك قضية سياسية.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية، غلام حسين إسماعيلي، إن اغتيال قاسم سليماني ليس بالقضية السياسية أو العرقية، مضيفاً أنها "جريمة قتل شخص دخل دولة أخرى بدعوة رسمية من تلك الدولة، إضافة إلى أنه رمز من رموز محاربة الإرهاب"، مشيرا إلى أن "ذلك دليل على أن القضية ليست سياسية"، مؤكداً على أن "طهران لن تضيع دماء قاسم سليماني هدراً".

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وكانت طهران أعلنت أمس الإثنين عن تقديم 36 اسماً إلى الشرطة الدولية "الإنتربول" أصدرت بحقهم مذكرة اعتقال، وهي شخصيات سياسية وعسكرية من الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى، ومن بين الشخصيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت الشرطة الدولية إنها لن تنظر في الطلب الإيراني لأنها "تُمنع منعا باتا من التدخل في أي أعمال ذات طابع سياسي، عسكري، ديني أو عرقي".

المصدر: RT