القضاء الإيراني يصدر حكما بالسجن 5 سنوات بحق مواطنة فرنسية

أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، الحكم بالسجن 5 سنوات على المواطنة الفرنسية من أصول إيرانية، فريبا عادل خواه.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية إن المحكمة أصدرت الحكم بالسجن 5 سنوات على فريبا عادل خواه، لإدانتها بارتكاب جرائم أمنية.

وكانت فرنسا قد دعت في وقت سابق طهران لإطلاق سراحها.

وعلى خلفية توقيف المواطنة الفرنسية، اعتبر وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، في مايو الماضي، أن العلاقات مع إيران أصبحت أكثر صعوبة، وقال إن قرار اعتقالها له دوافع سياسية.

المصدر: RT + وكالات