غوتيريش يشجع مصر وإثيوبيا والسودان على التوصل لاتفاق بخصوص سد النهضة

شجع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مصر وإثيوبيا والسودان، على التواصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة، بناءً على "الجهود الإيجابية" للاتحاد الإفريقي في هذا الصدد.

وأوضح ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم غوتيريش، في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة في نيويورك، أمس الإثنين: "الأمين العام يرحب بنتائج الاجتماع الاسثنائي للاتحاد الإفريقي (الذي جرى الجمعة) بشأن سد النهضة".

وأضاف دوجاريك: "يثني الأمين العام على الاتحاد الإفريقي لقيادته الجهود المبذولة لتسهيل التوصل إلى اتفاق".

وتابع: "يشجع الأمين العام مصر وإثيوبيا والسودان على البناء على الزخم الإيجابي والتوصل إلى اتفاق مفيد لجميع الأطراف".

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وغداة اجتماع ضم كبار مسؤولي الدول الثلاث، قال الاتحاد الإفريقي، في بيان السبت، إنه تم حل أكثر من 90 في المئة من قضايا المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة، وهناك لجنة تعمل على حل القضايا العالقة، للوصول إلى اتفاق خلال أسبوعين.

وعقد مجلس الأمن الدولي، يوم أمس الإثنين، جلسة خاصة لبحث الخلاف بين مصر وإثيوبيا والسودان حول سد النهضة.

وتعثرت المفاوضات بين هذه الدول الثلاث، على مدار السنوات الماضية، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بالتعنت والرغبة بفرض حلول غير واقعية.

المصدر: وكالات