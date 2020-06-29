 
مباشر

مادورو يطرد سفير الاتحاد الأوروبي في كاراكاس

أخبار العالم

مادورو يطرد سفير الاتحاد الأوروبي في كاراكاس
Reuters Miraflores Palace/Handout via REUTERS
الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o7hl

أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أنه يتعين على رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في كاراكاس مغادرة فنزويلا خلال 72 ساعة، وذلك بسبب فرض التكتل عقوبات جديدة على بلاده.

إقرأ المزيد
الاتحاد الأوروبي يوسع قائمة العقوبات ضد فنزويلا
الاتحاد الأوروبي يوسع قائمة العقوبات ضد فنزويلا

وفي وقت سابق من اليوم، أدرج مجلس الاتحاد الأوروبي 11 مسؤولا فنزويليا على قائمة العقوبات، متهما إياهم بـ "تقويض الديمقراطية وسيادة القانون" في فنزويلا.

وأشار بيان للمجلس إلى أن العقوبات تشمل تجميد الأصول والحظر على السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي، مضيفا أن العقوبات تطال شخصيات معينة ولا تؤثر على سكان فنزويلا بشكل عام.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا