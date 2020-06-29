انفجار بمحافظة سيستان بلوشستان الإيرانية يحتمل أن يكون ناجما عن عمل إرهابي

قالت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، مساء يوم الاثنين، إن انفجارا وقع على الطريق بين مدينتي زاهدان - خاش جنوب شرق إيران.

وأفادت بعض المصادر بسماع دوي انفجار قرب قرية غلوغاه الواقعة في منطقة كورين على الطريق بين مدينتي زاهدان و خاش، في إقليم سيستان بلوشيستان جنوب شرق البلاد.

وبناء على متابعات وكالة "مهر"، يحتمل أن يكون الانفجار ناجما عن عمل إرهابي نفذته جماعات معادية في تلك المنطقة.

ولم يعلق أي مصدر رسمي على الحادث حتى الآن.

يذكر أن جماعة "جيش العدل" المصنفة على أنها تنظيم إرهابي في إيران، استهدفت حافلة للحرس الثوري في فبراير 2019 على الطريق بين مدينتي زاهدان وخاش ما أسفر عن مقتل 27 جنديا من الحرس و جرح 13 آخرين.

المصدر: وكالة "مهر" الإيرانية