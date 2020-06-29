بريطانيا تفرض العزل العام بمدينة ليستر بعد زيادة في إصابات كورونا

أبلغ وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، البرلمان بضرورة إعادة فرض إجراءات عزل عام أشد صرامة على مدينة ليستر، نظرا لأن معدل الإصابات فيها بفيروس كورونا أعلى منه في أي مكان آخر.

وقال هانكوك: "إن على المدارس والمتاجر غير الضرورية، الإغلاق في ليستر وحث الناس على تجنب السفر من المدينة أو إليها أو إلى محيطها".

وأضاف: "لا نتخذ هذه القرارات هكذا بسهولة، ولكننا نضع مصلحة شعب ليستر في قلوبنا".

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وأشار إلى أن المدينة مثلت نحو 10% من جميع الحالات الإيجابية في البلاد الأسبوع الماضي، وأن معدل الإصابة على مدى الأيام السبعة الماضية فيها، بلغ 135 حالة لكل 100 ألف شخص.

ويزيد معدل الإصابات في ليستر 3 أمثال عن ثاني أعلى معدل مدينة في بريطانيا.

جدير بالذكر أن باقي مناطق المملكة المتحدة تتجه إلى تخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي بدايةً من 4 يوليو المقبل.

وأعلنت وزارة الصحة البريطانية ارتفاع إجمالي الوفيات بفيروس كورونا إلى 43575 حالة بعد تسجيل 25 وفاة جديدة جراء الوباء خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبحسب معطيات نشرتها وزارة الصحة، ارتفع إجمالي الإصابات إلى311.965 إثر تسجيل 815 حالة جديدة.

ووصل إجمالي فحوصات الكشف عن الفيروس إلى أكثر من 9 ملايين بعد إجراء 93.881 اختبارا جديدا.

وتأتي بريطانيا على رأس قائمة الوفيات بسبب كورونا في القارة الأوروبية، وفي المركز الثالث عالميا خلف الولايات المتحدة والبرازيل.

المصدر: رويترز